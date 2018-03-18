Подруга семьи рассказала о матери сестер, убивших отца

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Напомним, что три сестры зарезали своего отца из-за того, что он над ними издевался. Близкий круг семьи рассказал новые факты о семейной трагедии.

По словам подруги семьи, мать девочек прекрасно знала о том, что происходит в их доме. Однако, по непонятным причинам, бросила их один на один со своим отцом. Женщина рассказала, что среди соседей ходили слухи, что мужчина звал среднюю дочь под одеяло, когда они с женой занимались сексом.

К слову, подруга семьи пояснила, что мать девочек уехала, но сначала муж нашел ее и избил. После этого она скрылась, чтоб он не мог ее найти.

Недавно журналисты нашли аудиозапись одной из бесед отца со своими дочками. Согласно информации СМИ, было понятно, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он называл своих дочерей проститутками, и угрожал им расправой, если они не уйдут, как ушла их мать.

Сотрудники полиции во время обыска нашли в квартире арсенал оружия, который принадлежал убитому. Расследование продолжается для установления всех возможных фактов.

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Автор - Алёна Иванова
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