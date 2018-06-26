Во Владивостоке на полном ходу из автомобиля выпала маленькая девочка

Жителей Владивостока крайне шокировал произошедший инцидент. Ничего не сообщается по поводу того, получила ли девочка травмы, однако пользователи соцсетей уверены, что малышка пострадала.

Как стало известно, во Владивостоке накануне произошел довольно неприятный инцидент прямо на дороге. Так, СМИ сообщают о том, что во время поворота на дороге из автомобиля на полном ходу выпала маленькая девочка. Примечательно, что сразу же после падения она встала на ноги, но стала прихрамывать.

Автомобиль моментально остановился и из него выскочил перепуганный отец, который бросился к ребенку и подхватил малышку на руки. Пользователи соцсетей пришли к выводу, что девочка все же получила травму в результате падения, однако о степени ее тяжести ничего не сообщается.