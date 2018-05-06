В Приморье пьяный мужчина на Lexus заехал на пляж и сбил троих детей

Сегодня, 19:31 \\ Происшествия

Двое мальчиков, пострадавших от наезда 52-летнего водителя, нуждались в госпитализации, их доставили в больницу на вертолете. Инцидент случился на пляже в районе бухты Соколовская.

Как рассказали представители краевого УМВД РФ, 52-летней мужчина на иномарке Lexus «залетел» на пляж и сбил сразу троих детей. Мальчики 7, 8 и 12 лет оказались под колесами машины лихача. У двух ребят врачи диагностировали серьезные травмы. Их отправили вертолетом во Владивосток. Мужчина, который сбил детей, уже задержан. На момент инцидента он был пьяным, это зафиксировали полицейские. По факту пляжной аварии уже ведутся проверки. Причины, по которым мужчина «вылетел» на пляж, выясняются. Состояние пострадавших мальчиков уточняется.

Очевидцы поделились информацией об аварии в соцсетях. Виновника ДТП один из пользователей назвал «хозяином бензоколонки». По неподтвержденным данным, мужчина сбил на детском пляже не троих, а четверых детей. На видео говорится о гибели одного из мальчиков. Однако, в полиции и местных правоохранительных ведомствах информацию о смерти ребенка не подтверждали.

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Автор - Лина Капусто
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