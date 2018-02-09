В квартире у убитого дочерьми отца-насильника нашли целый арсенал оружия

Сообщается, что сразу же после задержания троих сестер, которые убили отца-насильника, правоохранители провели обыск в его квартире. Там полиция наткнулась на целый арсенал оружия.

Как стало известно СМИ, следователм удалось изъять в квартире на Алтуфьевском шоссе травмат, охотничье ружье и идущие к нему 16 патронов, два пневматических пистолета, сигнальный револьвер "Наган", нож, молоток, а также арбалет с 16 дротиками. Как рассказали правоохранители, помимо огромного арсенала оружия, убитый дочерьми 57-летний москвич хранил у себя дома шкатулку с подозрительными таблетками, блок видеорегистратора и сразу четыре телефона.

Напомним, ранее сообщалось о том, что три сестры решили убить своего отца, чтобы отомстить ему за все моральные страдания, которые он им причинил.