В квартире у убитого дочерьми отца-насильника нашли целый арсенал оружия

Сегодня, 19:04 \\ Происшествия

Сообщается, что сразу же после задержания троих сестер, которые убили отца-насильника, правоохранители провели обыск в его квартире. Там полиция наткнулась на целый арсенал оружия.

 Как стало известно СМИ, следователм удалось изъять в квартире на Алтуфьевском шоссе травмат, охотничье ружье и идущие к нему 16 патронов, два пневматических пистолета, сигнальный револьвер "Наган", нож, молоток, а также арбалет с 16 дротиками. Как рассказали правоохранители, помимо огромного арсенала оружия, убитый дочерьми 57-летний москвич хранил у себя дома шкатулку с подозрительными таблетками, блок видеорегистратора и сразу четыре телефона.

Напомним, ранее сообщалось о том, что три сестры решили убить своего отца, чтобы отомстить ему за все моральные страдания, которые он им причинил.

Поделиться новостью:
Автор - Наталья Черная
Главное за неделю

Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики СУ-24 у границ НАТО

 Утром 26 июля самолеты Eurofighter Typhoon поднялись в небо с военной базы Михаил Когэлничану в Румынии. Об этом написало издание The Sun.

На Марсе обнаружили подземное солёное озеро

Учёным удалось обнаружить на территории Марса большое скопление воды. Сообщается, что под...

В Москве на человека обрушилась часть дерева

 Пострадавшая была доставлена в больницу. Пока остается неизвестным состояние ее здоровья.

Жители Ростова возмущены новыми квитанциями с увеличенным тарифом на газ

 Стоит отметить, что многих жителей Ростова вовсе не удивило повышение цен на газ. Они...

Пенсионерка в Нижнем Новгороде передала несуществующему внуку 200 тысяч рублей

Телефонный мошенник представился внуком старушки и рассказал, что деньги ему необходимы,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ