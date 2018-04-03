"Причинял страдания": в Москве три сестры убили отца ножом

Сегодня стало известно об убийстве в одном из московских жилых домов. Сообщается, что представителями следственного комитета было возбуждено уголовное дело после того, как на лестничной площадке многоэтажки на Алтуфьевском шоссе было найдено тело мужчины.

По предварительным данным, он скончался из-за нанесения многочисленных колото-резаных ранений в области шеи и грудной клетки. Подозрение в убийстве было предъявлено трём дочерям погибшего возрастом от семнадцати до девятнадцати лет. Известно, что девушки полностью признали себя виновными.

Они мотивировали свой поступок тем, что с их отцом сложилась неприязнь из-за того, что он им причинял моральные и физические страдания в течение длительного периода. Некоторые источники сообщают, что погибший, у которого были проблемы с наркотическими веществами, пытался обороняться, но убийство происходило в ярости.