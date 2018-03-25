В Норвегии нашли труп олимпийской чемпионки

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Тело мертвой спортсменки Вибеке Скофтеруд нашли на берегу одного из острова Святой Хелены в Ховенкилене Норвегии. Рядом с погибшей обнаружили гидроскутер.

Лыжница принимала участие в Олимпийских Играх-2010 в Ванкувере. Там она стала чемпионкой. Помимо этого, на счету спортсменки Скофтеруд есть две золотые, одна серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира. Свою карьеру 38-летняя норвежка завершила в 2015 году.

В ночь с субботы на воскресенье ее объявили пропавшей без вести. Уже днем, 29 июля, ее труп нашли на побережье норвежского острова. Рядом с ней лежал гидроскутер, из-за чего полиция предположила, что причиной гибели спортсменки может быть авария. Лыжница могла утонуть из-за проблем с управлением транспортным средством, которое движется по воде на большой скорости. Случаи аварий на гидроскутере не редкость, так как управлять данным объектом весьма трудно. О гибели спортсменки и олимпийской чемпионки сообщила полиция округа Агдер.

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Автор - Лина Капусто
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