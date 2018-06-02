Цены на бензин "упали" из-за действий водителя в Приморье

Владелец автомобиля Toyota Corona Premio продемонстрировал недовольство ценовой политики автозаправочной станции, находящейся в пригороде Владивостока, въехав на всей скорости табло с указанием стоимости.

Необычная авария произошла сегодня перед Седанкинским спуском. Свидетели сообщают, что машина протаранила табло местной заправочной станции. По предварительной информации, водитель Toyota Corona Premio был пьян. О состоянии мужчины не сообщается.

Фотографии с места происшествия тут же разлетелись по социальным сетям. Пользователи отреагировали на ситуацию с юмором. Одни указали, что хозяин «решил уронить цены на бензин», и соглашаются, добавляя, что давно пора. Другие отмечают креатив владельца автомобиля в выборе способа борьбы с повышением цен. Но некоторые отнеслись скептически к произошедшему. Пользователи указали на недопустимость управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и вовсе не обрадовались поступку хозяина машины.

Напомним, в мае жители Воронежа тоже решили продемонстрировать свое несогласие со стоимостью бензина. Однако они пошли более безопасным путем, используя мем с Арнольдом Шварценеггером. Пользователи остроумно заметили, что даже терминатор в шоке с повышения цен.