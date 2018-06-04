Приставы назвали самого злостного должника по алиментам

К сожалению, многие российские папы, а иногда и мамы, уходя из семьи, лишают своего ребёнка не только внимания, но и возможности нормально жить. Родители забывают, что детям нужно питаться хорошими продуктами, одеваться в качественную одежду, покупать развивающие игрушки. Недобросовестные родители считают, что несколько тысяч хватит на питание, а то и вовсе материальное обеспечение несовершеннолетнего ребёнка - не их забота. Служба приставов сообщила, что больше всего задолжал родителей из Москвы.

За свои 50 лет мужчина сделал четверых детей. Но по каким-то причинам решил, что вырастят чада без его участия. Неплательщик задолжал своей семье более 118 миллионов рублей. Сообщается, что это российский рекорд, но не тот, которым что стоит гордиться. Судебные приставы заявляют, что по отношению к безответственному отцу применены все необходимые меры для принудительного погашения задолженности. К сожалению, это не единичный случай, в службе приставов утверждают, что наиболее эффективный способ взимания алиментов - запрет выезда за пределы Российской Федерации и отказ в получение водительских прав. В ФССП подчёркивают, что за прошлый год лишили, а также отказали в водительских правах более чем 276 тысячам должников, благодаря чему удалось собрать долг в размере 1,3 млрд рублей.