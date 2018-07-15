Во время ДТП беременной женщине разорвало живот: ребенок выжил

Женщина скончалась, в нескольких метрах от нее медики нашли плачущую новорожденную девочку. Ее будто бы вырвало из живота матери, пуповина была разорвана.

Как сообщается, в Бразилии произошло жуткое ДТП. В городе Сан-Паулу беременная женщина попросила водителя грузовика ее подвезти. Мужчина вез доски, подбросить женщину он согласился. На шоссе водитель потерял возможность управлять грузовиков, из-за чего транспорт перевернулся, а женщина в буквальном смысле вылетела из кабины.

Женщину придавило досками, из-за чего ее живот разорвало. Удар был настолько сильным, что ребенка из живота матери отбросило на несколько метров. Врачи нашли новорожденную девочку без травм и повреждений. Ее отбросило в сторону, а пуповина разорвалась. Однако, синяков и ссадин на ребенке нет.

Женщина умерла, ее личность до сих пор не установили. Врачи выяснили, что она была на 39-й неделе беременности, документов при ней не было. Если родственники погибшей не найдутся, то новорожденную девочку отдадут на усыновление. Водитель получил обвинения в непреднамеренном убийстве. По словам мужчины, он не знал беременную женщину и просто решил ее подвезти.