Экс-участника "Дома-2" Рэя Самедова отправили в тюрьму за хранение наркотиков

Теперь известному стилисту предстоит провести в тюрьме не менее трех лет. Его признали виновным в хранении наркотиков в особо крупном размере.

В субботу, 28 июля, Telegram-канал Mash сообщил о том, что задержанного экс-участника "Дома-2" и знаменитого стилиста звезд Рэя Самедова суд приговорил к трем годам колонии. Его обвинили в хранении наркотиков в довольно крупных размерах. Как сообщается, ранее его задержали в Москве на Никитской улице с 20 граммами запрещенного препарата.

Напомним, что ранее Рэй Самедов был участником скандального проекта "Дом-2" и дружил с Викторией Боней. Кроме того, он запомнился скандалом с Даной Борисовой, страдающей от наркотической зависимости. После своего лечения в Таиланде телеведущая обвинила Самедова в том, что тот поставлял ей наркотики, однако сам стилист опровергал подобные обвинения.