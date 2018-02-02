Грабитель ограбил квартиру и вынес 1 миллион долларов при помощи альпинистского снаряжения

Сегодня, 13:09 \\ Происшествия

Часть награбленных денег он потратил на покупку машин и вещей от известных брендов. Инцидент случился в украинском городе Одесса, задержать вора удалось в Киеве.

«Альпинист», который при помощи специального снаряжения влез в квартиру на 18-й этаж, является гражданином соседнего с Украиной государства. Мужчина спустился с крыши и проник в апартаменты одесского бизнесмена через балконную дверь. В квартире он принялся собирать в свою сумку ценности. Однако, мужчина увидел тайник, где лежал 1 миллион долларов. Вор взял только деньги, ценные вещи он решил не красть. На улице мужчина ждал его подельник, вместе они скрылись с места преступления на авто.

28-летнего «альпиниста» полиция нашла в Киеве. Там он уже стал привыкать к крупной сумме денег и «жить на широкую ногу». Мужчина обзавелся дорогими машинами и стал носить одежду от люксовых брендов. Однако, теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы, вместо модных нарядов мужчина рискует переодеться в форму заключенного. Он уже имеет судимость, а его подельника полиция тоже задержала.

Поделиться новостью:
Автор - Лина Капусто
Главное за неделю

Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики СУ-24 у границ НАТО

 Утром 26 июля самолеты Eurofighter Typhoon поднялись в небо с военной базы Михаил Когэлничану в Румынии. Об этом написало издание The Sun.

На Марсе обнаружили подземное солёное озеро

Учёным удалось обнаружить на территории Марса большое скопление воды. Сообщается, что под...

В Москве на человека обрушилась часть дерева

 Пострадавшая была доставлена в больницу. Пока остается неизвестным состояние ее здоровья.

Был вечным мальчиком: коллега рассказала о погибшем актере из «Счастливы вместе»

 Наталья Тищенко отметила, что Александр Исаков был «манерным», эта особенность выделяла...

Пенсионерка в Нижнем Новгороде передала несуществующему внуку 200 тысяч рублей

Телефонный мошенник представился внуком старушки и рассказал, что деньги ему необходимы,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ