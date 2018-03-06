В Перми прямо под ногами у ребенка взорвался гироскутер

О произошедшем рассказала мать дошкольника. По ее словам, в результате инцидента ребенок не пострадал.

Как стало известно, днем в субботу, 28 июля, жительница Перми решила прогуляться со своим малолетним сыном около площади у Театра. Она отметила, что малыш захотел взять на прогулку свой гироскутер, который ему недавно купили родители. Какое-то время все шло хорошо, ребенок катался по площади, однако в какой-то момент произошло то, что сильно испугало как самого ребенка, так и его мать.

Гироскутер взорвался прямо под ногами ребенка, однако мальчик успел соскочить и тем самым спас себя от травм. По словам перепуганной матери, гироскутер сначала загорелся, а потом из него еще долго валил дым.

Женщина предупредила всех родителей о том, что китайские гироскутеры не стоит покупать для своих детей, ведь может произойти страшная трагедия, если ребенок вовремя не сориентируется во время подобного ЧП.