Шесть человек стали жертвами крушения лодки в Турции

Трагедия произошла в Эгейском море неподалеку от небольшого острова Циплак. Сообщается, что среди погибших было трое детей.

Лодка, перевозившая 16 человек, перевернулась в районе Авалик. Инцидент случился сегодня ночью. Береговая охрана оперативно прибыла на место крушения. Спасателям удалось вытащить 9 человек. Однако не обошлось без погибших. Среди шестерых умерших было трое детей. Еще один пассажир продолжает числиться пропавшим без вести. В настоящее время ведутся его поиски. Сейчас в море продолжает работать береговая охрана. К спасательным операциям, по просьбе местных властей, был привлечен вертолет.

Губернатор провинции Балыкесир прокомментировал случившееся. Он сообщил, что на борту находились сторонники Фетуллаха Гюлена, который известен в организации переворота в Турции в 2016 году. Беглецы собирались доплыть до греческого острова Лесбос. Подробности и иные обстоятельства крушения в настоящий момент уточняются.

Напомним, ранее было сообщено, что в штате Миссури в США опрокинулась лодка, на борту которой было 29 человек. В результате инцидента 13 пассажиров погибли. По словам местной полиции, семерых пришлось госпитализировать из-за полученных травм. Остальные числятся пропавшими без вести.