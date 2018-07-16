Британский дайвер описал сложности работы в затопленной пещере

Туда попало 12 юных тайских футболистов вместе с тренером. Команда дайверов спасала их в течение не одного дня, начиная с 8 июля 2018 года.

Один из спасателей, британец Джейсон Маллинсон, поделился подробностями операции в интервью одному каналу. Специалист по дайвингу отметил, что в затопленных углублениях что-то делать нелегко, поскольку там очень темно. Один подросток, которого британец спасал лично, едва не умер в процессе операции. Ему было тяжело двигаться, но он старался не стоять на месте, поскольку могло наступить переохлаждение.

Тайские спортсмены пребывали в пещере в Чианграе в течение 18 дней до своего освобождения. Кроме самой угрозы умереть от таких условий, во время спасательной операции возникли сложности и со снаряжением. Джейсон Маллинсон описал случай, как появились проблемы с маской, которая была значительно больше, чем нужно. У коллеги Маллинсона, дайвера Криса Джуэлла, тоже не обошлось без неувязок на работе – он чуть не потерял футболиста, отпустившего трос. Подростка удалось обнаружить.

В итоге спасены были все футболисты и их тренер. Местные власти должным образом наградили команду дайверов. Причиной попадания подростков в это место стало то, что они просто заблудились во время экскурсии, а когда пытались выбраться, место уже оказалось затоплено.