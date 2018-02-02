Ударом оторвало ногу: В Крыму в ночном ДТП погибла девушка

Глубокой ночью между селом Раздолье и поворотом на дорогу в Севастополь под колеса машины попала девушка-пешеход. Автомобиль ехал на скорости 200 километров в час.

Как рассказывают очевидцы ночной аварии, девушка переходила дорогу и не смогла оценить безопасность ситуации. Якобы, она вышла на проезжую часть в момент, когда по ней на большой скорости несся автомобиль. В итоге, девушку сбили.

Удар был настолько сильным, что девушке оторвало ногу. От серьезных травм она скончалась. По словам очевидцев, труп девушки и ее оторванная нога лежали на дороге, их никто не накрывал.

Многие считают, что правоохранители не стали сразу убирать труп, чтобы водители и пешеходы могли наглядно увидеть, к чему приводит нарушение ПДД. Официальной информации в полиции и ГИБДД по факту серьезной аварии пока не давали. Информацию о ДТП предоставили пользователи Сети, которые делились данными о случившемся в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте».