Ударом оторвало ногу: В Крыму в ночном ДТП погибла девушка

Сегодня, 10:41 \\ Происшествия

Глубокой ночью между селом Раздолье и поворотом на дорогу в Севастополь под колеса машины попала девушка-пешеход. Автомобиль ехал на скорости 200 километров в час.

Как рассказывают очевидцы ночной аварии, девушка переходила дорогу и не смогла оценить безопасность ситуации. Якобы, она вышла на проезжую часть в момент, когда по ней на большой скорости несся автомобиль. В итоге, девушку сбили.

Удар был настолько сильным, что девушке оторвало ногу. От серьезных травм она скончалась. По словам очевидцев, труп девушки и ее оторванная нога лежали на дороге, их никто не накрывал.

Многие считают, что правоохранители не стали сразу убирать труп, чтобы водители и пешеходы могли наглядно увидеть, к чему приводит нарушение ПДД. Официальной информации в полиции и ГИБДД по факту серьезной аварии пока не давали. Информацию о ДТП предоставили пользователи Сети, которые делились данными о случившемся в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте».

Поделиться новостью:
Автор - Лина Капусто
Главное за неделю

Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики СУ-24 у границ НАТО

 Утром 26 июля самолеты Eurofighter Typhoon поднялись в небо с военной базы Михаил Когэлничану в Румынии. Об этом написало издание The Sun.

На Марсе обнаружили подземное солёное озеро

Учёным удалось обнаружить на территории Марса большое скопление воды. Сообщается, что под...

В Москве на человека обрушилась часть дерева

 Пострадавшая была доставлена в больницу. Пока остается неизвестным состояние ее здоровья.

"Не стоит прогибаться под изменчивый мир":Макаревич поддержал музыкантов, отказавшихся от "Нашествия"

 Макаревич поддержал решение исполнителей, отказавшихся от участия в «Нашествии». Об этом...

Пенсионерка в Нижнем Новгороде передала несуществующему внуку 200 тысяч рублей

Телефонный мошенник представился внуком старушки и рассказал, что деньги ему необходимы,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ