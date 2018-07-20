В Новосибирске велосипедист попал под машину

Стало известно о ДТП, в котором мужчина попал под колеса автомобиля недалеко от пляжа «Бумеранг». Сообщается, что велосипедист был ранен.

В Сети очевидцы опубликовали фотографию, на которой видно последствия аварии машины и велосипеда. Столкновение произошло в Советском районе Новосибирска. Место происшествия перекрыто, а на дороге образовалась значительная пробка. На фото с места события видно, что несколько полицейских и мужчина, вероятно водитель автомобиля, стоят рядом с человеком, лежавшим на асфальте. Пользователи Сети предполагают, что это был сбитый велосипедист. Очевидцы сообщают, что у него была пробита голова, и ему пришлось очень долго ждать, пока доедет скорая помощь.

Среди пользователей Сети развязался спор, кто больше виноват в случившемся. Водители авто утверждают, что велосипедисты регулярно рискуют, и на больших скоростях проезжают прямо возле автомобилей.