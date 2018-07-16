4 человека погибли в серьезном ДТП в Забайкалье

Авария случилась в ночь с 28 на 29 июля. На «встречке» трассы Чита-Забайкальск столкнулись машины Toyota Hiace и «Жигули».

Как предполагают правоохранители, водитель «Жигулей» по каким-то причинам вырулил на полосу встречного движения. Из-за этого и могло случиться столкновение «лоб-в-лоб» с иномаркой.

Из-за аварии скончались 4 человека: 34-летний мужчина, ехавший за рулем «Жигулей», и трое, находившиеся на пассажирских сидениях данной машины. Среди погибших есть двое 17-летних подростков. Травмы были настолько серьезными, что водитель с пассажирами умерли прямо на месте ДТП.

В инциденте пострадали и люди, находившиеся в иномарке Toyota Hiace. Водитель и двое пассажиров получили травмы, их госпитализировали. ДТП случилось в Оловяннинском районе, причины аварии уже выясняют правоохранители. В УМВД РФ по Забайкальскому краю сообщили, что авария могла случиться по вине водителя «Жигулей». Однако, точные причины серьезного ДТП, из-за которого погибли 4 человека, станут известны после проверок и расследования.