В Челябинске на митинге перед выступлением Навального устроили потасовку

На митинге против повышения пенсионного возраста несколько людей устроили драку прямо посреди толпы. Полиция задержала зачинщиков, но причина драки все еще неизвестна.

В Челябинске был организован митинг, на котором собрались недовольные повышением пенсионного возраста. Среди спикеров был также Алексей Навальный, но прямо перед его выступлением в толпе завязалась драка. Видео с потасовкой было опубликовано в Сети. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали несколько человек. После того, как собравшиеся успокоились, мероприятие продолжилось.

Несмотря на то, что причина все еще выясняется, организаторы утверждают, что «драчуны» были подставными, а потасовка должна была сорвать выступление Навального. Многие не согласились с таким выводом. Жители отмечают, что контроль за общественным порядком был слабым, поэтому драка могла легко завязаться. В Сети недовольны тем, что организаторы хотят избежать ответственности за прокол в безопасности.