Экс-солист группы «Динамит» уехал на концерт в Муром и пропал

О пропаже музыканта Ильи Зудина сообщила его супруга Мария. По словам жены, экс-солист популярной некогда группы отправился в Муром на выступление.

Как стало известно, в Муроме пропал экс-солист группы «Динамит» Илья Зудин. Мужчина доехал до города, после чего от него перестали поступать звонки. Супруга не может дозвониться до Зудина и крайне переживает. С организаторами концерта Марии Зудиной поговорить не удалось. Вся информация, которую она уже смогла получить, не несет пользы и помочь в нахождении Ильи Зудина не способна.

Пользователи не поверили в пропажу музыканта и даже спросили, не шутит ли его супруга. Расстроенная женщина ответила, что все серьезно и речь о шутках не идет. В описании под снимком музыканта Мария Зудина разместила свой номер телефона. Женщина просит всех, кто знает о местонахождении музыканта, сообщить об этом ей. В полиции жене Ильи Зудина сказали ждать утра, так как о пропаже она решила заявить 28 числа вечером. Нашелся ли музыкант – пока не известно.