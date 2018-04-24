Экс-солист группы «Динамит» уехал на концерт в Муром и пропал

Сегодня, 08:26 \\ Происшествия

О пропаже музыканта Ильи Зудина сообщила его супруга Мария. По словам жены, экс-солист популярной некогда группы отправился в Муром на выступление.

Как стало известно, в Муроме пропал экс-солист группы «Динамит» Илья Зудин. Мужчина доехал до города, после чего от него перестали поступать звонки. Супруга не может дозвониться до Зудина и крайне переживает. С организаторами концерта Марии Зудиной поговорить не удалось. Вся информация, которую она уже смогла получить, не несет пользы и помочь в нахождении Ильи Зудина не способна.

Пользователи не поверили в пропажу музыканта и даже спросили, не шутит ли его супруга. Расстроенная женщина ответила, что все серьезно и речь о шутках не идет. В описании под снимком музыканта Мария Зудина разместила свой номер телефона. Женщина просит всех, кто знает о местонахождении музыканта, сообщить об этом ей. В полиции жене Ильи Зудина сказали ждать утра, так как о пропаже она решила заявить 28 числа вечером. Нашелся ли музыкант – пока не известно.

Поделиться новостью:
Автор - Лина Капусто
Главное за неделю

Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики СУ-24 у границ НАТО

 Утром 26 июля самолеты Eurofighter Typhoon поднялись в небо с военной базы Михаил Когэлничану в Румынии. Об этом написало издание The Sun.

Поклонники вспоминают лучшие роли покойного Александра Исакова

Пользователи Сети и поклонники российского актера Александра Исакова, который скончался...

Пенсионерка в Нижнем Новгороде передала несуществующему внуку 200 тысяч рублей

Телефонный мошенник представился внуком старушки и рассказал, что деньги ему необходимы,...

На Марсе обнаружили подземное солёное озеро

Учёным удалось обнаружить на территории Марса большое скопление воды. Сообщается, что под...

В Калининградской области участились пропажи детей и стариков

 Как показывает статистика официального портала региональной полиции, в последнее время...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ