В Подмосковье под колеса движущегося поезда попали три человека

В Московской области электропоезд сбил трех человек, которые, по предварительным данным, переходили железнодорожный пути в непредназначенном для этого месте.

Инцидент произошел сегодня ночью в районе станции Чехов. Трое молодых людей предположительно решили пересечь железнодорожные пути в неположенном месте. Сообщается, что среди пострадавших были двое мужчин и одна женщина. В результате один мужчина погиб. На место трагедии оперативно были вызваны сотрудники транспортной полиции и врачи скорой помощи. Еще двое пострадавших получили серьезные травмы и сейчас госпитализированы в медицинское учреждение.

Правоохранительные органы работают на месте трагедии. Точные причины инцидента в настоящий момент устанавливаются представителями транспортной полиции и специалистами иных служб.

Напомним, осенью в Крыму под колеса движущегося поезда попала девушка. По словам машиниста, он пытался подать соответствующие знаки, чтобы она ушла с железнодорожных путей. Но все старания оказались напрасными. Тогда водитель принял решение затормозить, однако, расстояние уже было недостаточным, чтобы осуществить задуманное без потерь. Девушка все равно оказалась под поездом и погибла в результате полученных травм.