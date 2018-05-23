В Бельгии на гонке Lamborghini Super Trofeo пострадали пилот и маршалы

Пять человек пострадали в результате аварии на чемпионате Lamborghini Super Trofeo. Двух человек пришлось госпитализировать.

Сегодня стало известно о том, что на бельгийской гоночной трассе Спа-Франкоршам произошла авария. Шведский гонщик Фредерик Бломстедт вылетел с трассы во время столкновения его Lamborghini с машиной другого участника. Бломстедт въехал в барьер, за которым находились маршалы. Об этом сообщает телекомпания RTL.

Согласно этому сообщению, в аварии пострадали пять человек: находившийся за рулем водитель Lamborghini и четыре комиссара гонки.

На данный момент двое из них вынуждены находиться в больнице. Сообщается, что их жизни ничего не угрожает. Остальным удалось оказать первую помощь на месте происшествия.

Столкновение произошло в рамках международного мономарочного чемпионата Lamborghini Super Trofeo.

Напомним, что аварии во время автогонок происходят не редко. Так, в 2017 семнадцатилетнему пилоту «Формулы» пришлось лишиться ног из-за того, что его автомобиль на большой скорости врезался в другой. А семью годами ранее на Lamborghini Super Trofeo Cup машина под номером 22 врезалась в барьерное ограждение, что привело к загоранию автомобиля.