В Москве пострадала женщина из-за падения ветки во время сильного ветра

Источник экстренных служб сообщил о том, что в столице пострадала женщина от падения ветки из-за сильного ветра.

Сегодня, 28 июля, стало известно о том, что в столице Российской Федерации пострадала женщина, на которую упала ветка дерева. Получившая травмы женщина была доставлена в больницу. Об этом сообщает источник в региональных экстренных службах.

Согласно сообщению, Женщина получила травмы из-за падения ветки дерева. Это происшествие произошло по причине сильного ветра и дождя в московском регионе. Есть неподтвержденная информация о том, что данный инцидент произошел в Восточном административном округе города.

На данный момент известно, что в городе зафиксированы восемь случаев падения деревьев. Но о других пострадавших пока ничего не сообщается.

Официальные представители МЧС никак не комментируют эту ситуации.

Напомним, что накануне сообщалось о предстоящей грозе и усиленном ветре на территории города Москва.