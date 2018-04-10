В Москве пострадала женщина из-за падения ветки во время сильного ветра

Сегодня, 20:08 \\ Происшествия

Источник экстренных служб сообщил о том, что в столице пострадала женщина от падения ветки из-за сильного ветра.

 Сегодня, 28 июля, стало известно о том, что в столице Российской Федерации пострадала женщина, на которую упала ветка дерева. Получившая травмы женщина была доставлена в больницу. Об этом сообщает источник в региональных экстренных службах.

Согласно сообщению, Женщина получила травмы из-за падения ветки дерева. Это происшествие произошло по причине сильного ветра и дождя в московском регионе. Есть неподтвержденная информация о том, что данный инцидент произошел в Восточном административном округе города.

На данный момент известно, что в городе зафиксированы восемь случаев падения деревьев. Но о других пострадавших пока ничего не сообщается.

Официальные представители МЧС никак не комментируют эту ситуации.

Напомним, что накануне сообщалось о предстоящей грозе и усиленном ветре на территории города Москва.

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Автор - Кристина Мицкевич
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