В Индии погибли свыше 460 человек из-за сезона муссонов

Национальный центр реагирования на ЧС заявил об общем количестве погибших в результате сезона дождей в Индии. Также появилась информация о перспективе нового роста жертв.

Сегодня, 28 июля, стало известно о том, что в Индии сотрудники Национального центра реагирования на чрезвычайные ситуации представили доклад о жертвах во время сезона муссонов, составляющих свыше 460 человек. Об этом сообщает крупнейшее информационное агентство страны PTI.

Согласно сообщению, на данный момент насчитывается свыше четырехсот шестидесяти погибших человек в различных регионах Индии. Самое большое количество жертв оказалось в штате Махараштра – около 140 человек, затем идет Керала – 125.

Также отмечается информация о зоне наводнения в Ассаме, где из-за наводнения, причиной которого послужили проливные дожди, оказалось около одного миллиона человек.

На данный момент ученые зафиксировали рост уровня воды в реках на северной и северо-восточной части страны, что в перспективе может привести к еще одному росту жертв.

Напомним, что сезон муссонов длится на территории Индии с июля по сентябрь.