В Домодедовском районе перевернулся автобус с 29 людьми в салоне

Сегодня, 17:50 \\ Происшествия

Пострадали не менее 8 участников аварии. Так в субботу рассказали представители Центрального центра МЧС по Московской области.

 28 июля пассажирский автобус с людьми ехал по Домодедовскому району и потерпел ДТП на трассе А-107. По неизвестной пока причине он перевернулся на обочине дороги. В салоне сидели 29 человек - пассажиры и два водителя транспорта. Правоохранители и спасатели выяняют обстоятельства инцидента, а также точное число пострадавших. Травмированными занимается бригада "скорой помощи".

Около недели назад таинственным образом перевернулся автомобиль на проселочной дороге в Хакассии. "ВАЗ-31093" попал в автокатастрофу рядом деревней Красный Катамор на трассе Бея-Очуры. Водитель умер сразу, а пассажир угодил в больницу с тяжелыми повреждениями головы и туловища. В ГИБДД установили, что оба пострадавших ехали, пристегнувшись ремнями безопасности.

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Автор - Александр Лубяной
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