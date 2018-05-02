В Белграде была найдена сумка со взрывчаткой возле русской церкви

На одной из городских улиц Белграда была обнаружена сумка, в которой находилась взрывчатка. Оперативники работают на месте происшествия.

Сегодня, 28 июля, стало известно о том, что в столице Сербии полицейским удалось обнаружить взрывные устройства, спрятанные в сумке. Она находилась на одной из улиц города Белград неподалеку от русской церкви святой Троицы. Об этом сообщили официальные представители местного Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, примерно в 12:20 часов по местному времени (13:30 по московскому) сотрудниками правоохранительных органов была обнаружена сумка. В ней находилась взрывчатка, а также несколько дымовых бомб, патроны и детонаторы.

Сообщается, что эта сума была найдена между одной из городских улиц и местной церковью святого Марка.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи. К боковой стене церкви полицейские перекрыли какой-либо доступ. Также был запрещена возможность пользования местной парковкой, которая находится за зданием Почтамта Сербии. Напомним, что накануне в столице Франции был замечен один из самых опасных преступников страны. В его автомобиле были найдены взрывчатые вещества.