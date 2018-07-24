В Махачкале потушили пожар рядом с гостиницей "Каспий"

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В центральной части столицы Дагестана ликвидировали пожар, который возник рядом с гостиницей. Официальный представитель МЧС заявил, что пострадавших нет.

 Сегодня, 28 июля, стало известно о том, что в городе Махачкала, который является столицей республики Дагестан, был потушен пожар, возникший рядом с гостиницей «Каспий». Пострадавших в результате пожара не оказалось, как передает пресс-служба регионального МЧС.

Согласно сообщению, возгорание было потушено к 13 часам по московскому времени. Площадь, на которую распространился огонь, составляет около четырехсот квадратных метров.

К данному моменту выяснилось, что пострадавших или погибших в результате возгорания пожара нет. Данное возгорание возникло в нежилом здании. Что касается близ находящейся гостиницы, эвакуация ее посетителей не проводилась.

Официальный представитель регионального ведомства МЧС также отметил, что в ликвидации последствий приняли участие около тридцати человек.

Напомним, что несколько дней назад в городе Южно-Сахалинск в одной из гостиниц возникло короткое замыкание, которое привело к пожару. По словам сотрудника спасательных служб, с этим возгоранием быстро удалось справиться. Пострадавших также не нашлось.

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Автор - Кристина Мицкевич
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