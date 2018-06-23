Неизвестный совершил вооруженное ограбление банка в Химках

Сегодня, 15:40 \\ Происшествия

В Подмосковье сегодня утром было совершено ограбление банка. Об этом сообщили представители ГУ МВД РФ по Московской области. Неизвестного мужчину разыскивает полиция.

 В одно из отделений банка на Юбилейном проспекте в Химках вошел мужчина и начал угрожать сотрудникам учреждения неизвестным предметом, по предварительным данным, пистолетом. Неизвестный потребовал предоставить ему денежную сумму. После получения необходимых денежных средств злоумышленник скрылся с места преступления. В

отделение банка были сразу же вызваны сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас руководство банка вместе с полицией ведет подсчет, какую сумму грабитель унес с собой. Предварительно сообщается, что нападению подвергся банк «Восточный», а ущерб составил около полумиллиона рублей.

Напомним, ранее стало известно об ограблении, совершенном в Ленинградской области. Как ни странно, главой налетчиков стала 70-летняя бабушка. Впоследствии она призналась, что решилась на такой отчаянный поступок ради внучки. Ведь она вышла замуж, а молодоженам всегда нужно отдельное жилье. Банда разработала целый план, в результате которого ограбление все же состоялось, но воры были взяты с поличным.

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Автор - Евгения Чернобаб
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