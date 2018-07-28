Супруга Владимира Войновича сообщила о дате похорон

85-летний писатель умер в ночь на 28 июля. Светлана Колесникова предполагает, что усопшего похоронят после выходных.

По словам супруги, близкие Владимира Войновича пока не решили вопрос с местом и датой прощальной церемонии. Светлана Колесникова лишь сообщила, что планирует организовать похороны уже 30 июля.

Накануне о гибели Владимира Войновича рассказали его коллеги Виктор Давыдов и Виктор Шендеревич. Ночью они объявили на Facebook, что известный писатель не прежил сердечный приступ. После этого многие знаменитости публично выразили свое соболезнование. В том числе - Министр культуры России Владимир Мединский.

Громкую славу Владимир Войнович приобрел после того, как его стихотворение процитировал генеральный секретарь СССР Никита Хрущев. Позднее его сделал знаменитым роман "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина". Писатель попал в опалу к советской власти после нескольких выступлений за права человека. Дело дошло до исключения из Союза писателей и лишения гражданства. После изгнания в 1980-м году, Владимир Войнович нашел приют в США и Германии. Возможность вернуться на родину в качестве полноправного гражданина он получил лишь спустя 10 лет. Накануне смерти успел презентовать новую книгу "Фактор Мурзика".