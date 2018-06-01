Житель Самарской области похищал люки ради денег

В Новокуйбышевске правоохранительные органы задержали мужчину, который собирал люки по всему городу. Горожанин использовал неудачный способ транспортировки похищенного, что привлекло внимание полицейских.

Представители местного муниципального предприятия обратились в правоохранительные органы. В своем заявлении они указали, что в городе бесследно исчезло 9 люков. Неизвестный похищает их по всему городу, оставляя открытыми колодцы, которые представляют опасность для местных жителей как двигающихся пешком, так и на автомобиле. Общая сумма ущерба оценивается в 11 тысяч рублей.

Сотрудники полиции проявили бдительность, заметив странным образом перегруженную машину марки «Рено Логан». При приближении правоохранительных органов владелец автомобиля не смог скрыть своего беспокойства и начал явно нервничать. Это усилило подозрения стражей порядка. Они попросили хозяина показать им машину и указать причину перегруза. В результате осмотра иномарки были найдены два люка весом по 50 килограмм.

25-летний водитель признался, что собирал люки для сдачи в металлолом и получения денег. Находка была изъята у хозяина автомобиля и будет возвращена на место. Судьба остальных семи люков выясняется правоохранительными органами.