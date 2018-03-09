В Петербурге мужчина зарезал жену и стал бегать голым по двору

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О нем примерно в час ночи 28 июля в полицию сообщил очевидец. Он рассказал о неприятном зрелище, которое наблюдал у дома на проспекте ударников, что находится близ недостроенного центра.

 Сотрудники Главного управления МВД по Ленинградской области сообщают о случае, в ходе которого 41-летий мужчина зарезал свою 39-летнюю жену. Согласно данным, которые они предоставляют, после этого он начал вести себя неадекватно и стал голым бегать по двору. Инцидент был зафиксирован в Санкт-Петербурге в ночь на субботу.

Примерно в час ночи в полицию позвонил мужчина и сообщил, что увидел подозрительного мужчину. Он попросил правоохранителей проверить адрес, после чего они прибыли в Красногвардейский район. Обвиняемый не стал спорить и сразу признался, что убил супругу. Ее труп нашли на полу в доме. На нем имелись признаки насильственной смерти в виде колото-резанных ран.

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Автор - Александра Ровер
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