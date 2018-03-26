В Казани в результате массовой аварии водителя зажало в салоне автомобиля

Сегодня, 12:04 \\ Происшествия

Массовое ДТП произошло напротив дома №230 по проспекту Победы накануне вечером. Участниками аварии стали три автомобиля.

 Водитель «Шевроле Авео» стал жертвой крупной аварии в Казани. Его пришлось вызволять из машины спасательным службам: мужчину зажало в салоне собственной машины. Удар пришелся именно на переднюю часть автомобиля. Прибывшие на место сотрудники МЧС помогли вытащить водителя, который находился без сознания, и передали его врачам скорой помощи. Состояние мужчины неизвестно.

В аварии пострадали внедорожник «Мицубиси» и легковушки «Шевроле Круз» и «Шевроле Авео». После вызволения водителя из зажатого салона, специалисты отключили аккумуляторы во всех машинах, чтобы избежать возможного возгорания и принялись осматривать место происшествия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Пока неясно, каким образом произошло столкновение автомобилей. Причины аварии устанавливаются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и иных спецслужб. О погибших в результате ДТП пока не сообщается.

Напомним, ранее в Казани в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадал 5-летний ребенок. Сообщалось, что ребенок находился в салоне в детском кресле, но не был пристегнут, именно поэтому получил травмы.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики СУ-24 у границ НАТО

 Утром 26 июля самолеты Eurofighter Typhoon поднялись в небо с военной базы Михаил Когэлничану в Румынии. Об этом написало издание The Sun.

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился...

В Украине за лозунг «Слава Украине» во время боя Усика ветерану АТО сломали челюсть

 Мужчина вместе с товарищами смотрел бокс в одном из баров в городе Черкассы. Участник...

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

В Калининградской области участились пропажи детей и стариков

 Как показывает статистика официального портала региональной полиции, в последнее время...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ