В Казани в результате массовой аварии водителя зажало в салоне автомобиля

Массовое ДТП произошло напротив дома №230 по проспекту Победы накануне вечером. Участниками аварии стали три автомобиля.

Водитель «Шевроле Авео» стал жертвой крупной аварии в Казани. Его пришлось вызволять из машины спасательным службам: мужчину зажало в салоне собственной машины. Удар пришелся именно на переднюю часть автомобиля. Прибывшие на место сотрудники МЧС помогли вытащить водителя, который находился без сознания, и передали его врачам скорой помощи. Состояние мужчины неизвестно.

В аварии пострадали внедорожник «Мицубиси» и легковушки «Шевроле Круз» и «Шевроле Авео». После вызволения водителя из зажатого салона, специалисты отключили аккумуляторы во всех машинах, чтобы избежать возможного возгорания и принялись осматривать место происшествия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Пока неясно, каким образом произошло столкновение автомобилей. Причины аварии устанавливаются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и иных спецслужб. О погибших в результате ДТП пока не сообщается.

Напомним, ранее в Казани в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадал 5-летний ребенок. Сообщалось, что ребенок находился в салоне в детском кресле, но не был пристегнут, именно поэтому получил травмы.