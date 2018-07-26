Онкобольной Иосиф Кобзон впал в кому

Сегодня, 11:52 \\ Происшествия

Состояние народного артиста резко ухудшилось в ночь на 28 июля. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на медперсонал клиники.

 Ещё в четверг источники сообщили об экстренной госпитализации Иосифа Кобзона. По информации инсайдеров, состояние онкобольного депутата стало настолько тяжелым, что врачи прибегли к искусственной вентиляции легких. Новые данные говорят о том, что лечение Иосифу Кобзону не помогает - он впал в кому. Источник пока не берется высказывать прогнозы о судьбе исполнителя.

Как известно, Иосиф Кобзон уже более 13 лет борется с раком предстательной железы. Пожилой артист не достиг больших успехов в лечении онкологического заболевания и на своем опыте призывал знаменитостей регулярно проходить обследование у специалистов.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики СУ-24 у границ НАТО

 Утром 26 июля самолеты Eurofighter Typhoon поднялись в небо с военной базы Михаил Когэлничану в Румынии. Об этом написало издание The Sun.

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился...

В Украине за лозунг «Слава Украине» во время боя Усика ветерану АТО сломали челюсть

 Мужчина вместе с товарищами смотрел бокс в одном из баров в городе Черкассы. Участник...

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

В Калининградской области участились пропажи детей и стариков

 Как показывает статистика официального портала региональной полиции, в последнее время...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ