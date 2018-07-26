Онкобольной Иосиф Кобзон впал в кому

Состояние народного артиста резко ухудшилось в ночь на 28 июля. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на медперсонал клиники.

Ещё в четверг источники сообщили об экстренной госпитализации Иосифа Кобзона. По информации инсайдеров, состояние онкобольного депутата стало настолько тяжелым, что врачи прибегли к искусственной вентиляции легких. Новые данные говорят о том, что лечение Иосифу Кобзону не помогает - он впал в кому. Источник пока не берется высказывать прогнозы о судьбе исполнителя.

Как известно, Иосиф Кобзон уже более 13 лет борется с раком предстательной железы. Пожилой артист не достиг больших успехов в лечении онкологического заболевания и на своем опыте призывал знаменитостей регулярно проходить обследование у специалистов.