В США оцепили Trump Tower из-за подозрительного предмета

Вчера поздно вечером в Нью-Йорке в районе Манхэттен правоохранительные органы оцепили "башню Трапма". О подозрительной находке сообщила охрана здания.

Пятую авеню перекрыли из-за обнаруженного предмета в районе небоскреба Trump Tower. Тревогу забили охранники башни в 23:30, о чем сообщили сотрудникам полиции, которые оперативно прибыли на место происшествия и приняли все необходимые меры.

Как сообщали местные СМИ в кофейне Starbucks, расположенной на втором этаже, были обнаружены четыре бесхозные сумки. Внутри них нашли мобильные телефоны и некое устройство. К небоскребу были отправлены многочисленные машины спасательных, пожарных и иных спецслужб.

В настоящее время представители правоохранительных органов провели проверку. Обнаруженный подозрительный предмет признан отрядом саперов неопасным. Тревога снята вместе с оцеплением здания. Автомобильное движение по улице снова возобновлено. Сейчас район работает в штатном режиме.

Напомним, весной с небоскребом Trump Tower уже был связан один инцидент. В апреле на 50-м этаже здания разгорелся пожар. На место происшествия были вызваны спецслужбы, которые быстро принялись за тушение. Однако трагических последствий избежать не удалось. Один человек погиб. Также получили травмы четверо пожарных.