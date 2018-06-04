Британка заметила у дома отвратительного "крысочервя"

Сегодня, 10:19 \\ Происшествия

Женщина из города Сатгемптон стала свидетельницей поползновений загадочного существа. Её видеозапись и рассказ опубликовали в издании Daily Mirror.

 Горожанка заметила в своем доме некое животное, которое поразило её своим внешним видом и размерами. "Крысочервь" обладал толстым колбасообразным телом и длинным неподвижным хвостом. При этом у него не было ярко выраженной головы и каких-либо конечностей. По подсчетам британки, общая длина неизвестной особи достигала 13 сантиметров.


"Крысочервь" неторопливо полз вдоль стены у крыльца здания, перемещаясь вперед едва заметными волновыми движениями туловища. Вскоре животное доползло до угла, уверенно обогнуло его и продолжило движение в сторону от оператора. Женщина шокирована видом отвратительного существа и пытается узнать, что же оно такое.


 

Как заметили журналисты Daily Mirror, "крысочервь" очень похож на личинок мух-журчалок из семейства Syrphidae. Они двигаются похожим образом и пользуются длинными трубкообразными хвостами для дыхания. В то же время, личинки упомянутых насекомых не могут похвастаться столь внушительными размерами, дорастая максимум до 3 сантиметров.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики СУ-24 у границ НАТО

 Утром 26 июля самолеты Eurofighter Typhoon поднялись в небо с военной базы Михаил Когэлничану в Румынии. Об этом написало издание The Sun.

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился...

В Украине за лозунг «Слава Украине» во время боя Усика ветерану АТО сломали челюсть

 Мужчина вместе с товарищами смотрел бокс в одном из баров в городе Черкассы. Участник...

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

В Калининградской области участились пропажи детей и стариков

 Как показывает статистика официального портала региональной полиции, в последнее время...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ