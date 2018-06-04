Британка заметила у дома отвратительного "крысочервя"

Женщина из города Сатгемптон стала свидетельницей поползновений загадочного существа. Её видеозапись и рассказ опубликовали в издании Daily Mirror.

Горожанка заметила в своем доме некое животное, которое поразило её своим внешним видом и размерами. "Крысочервь" обладал толстым колбасообразным телом и длинным неподвижным хвостом. При этом у него не было ярко выраженной головы и каких-либо конечностей. По подсчетам британки, общая длина неизвестной особи достигала 13 сантиметров.





"Крысочервь" неторопливо полз вдоль стены у крыльца здания, перемещаясь вперед едва заметными волновыми движениями туловища. Вскоре животное доползло до угла, уверенно обогнуло его и продолжило движение в сторону от оператора. Женщина шокирована видом отвратительного существа и пытается узнать, что же оно такое.





Как заметили журналисты Daily Mirror, "крысочервь" очень похож на личинок мух-журчалок из семейства Syrphidae. Они двигаются похожим образом и пользуются длинными трубкообразными хвостами для дыхания. В то же время, личинки упомянутых насекомых не могут похвастаться столь внушительными размерами, дорастая максимум до 3 сантиметров.