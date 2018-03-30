В США неизвестный на тракторе спровоцировал три ДТП и покусал собаку

Мужчина из штата Колорадо сегодня ночью стал инициатором странного ДТП. Он угнал несколько автомобилей, устроил более двух аварий и причинил вред полицейской служебной собаке. Все это неизвестный ухитрился сделать менее чем за 3 часа.

Житель американского города Денвер отличился, сделав свой день крайне насыщенным. 37-летний мужчина по имени Томас Буш начал с угона джипа. Однако через время оставил машину, взявшись за тягач. По предварительным данным, не имея опыта управления таким транспортным средством, Буш спровоцировал столкновение с легковым автомобилем.

После ДТП американец попытался вернуться обратно на шоссе, но то он тоже сделал крайне неаккуратно, врезавшись с двигавшимся по встречной полосе водителем. Столкновение оказалось серьезным, мужчина получил тяжелый травмы, однако, Томас Буш, оставил очередное транспортное средство и сел за трактор.

Однако на этом опасный автомобилист не остановился. Он попытался украсть с ближайшей стройки погрузчик. Когда мужчина понял, что затея не увенчается успехом, он продолжил путь на тракторе, но повредил строительный трейлер. Не останавливаясь и пытаясь уйти от полиции, Буш протаранил забор, столкнулся с еще одной легковой машиной, которая остановила продолжительное приключение американца. Однако при задержании мужчина также оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, устроив драку, и, попытавшись задушить служебную собаку, укусил пса.

Из-за чего Томас Буш устроил стремительную погоню на дорогах США, пока неизвестно. Все обстоятельства устанавливаются. Суд над злоумышленником уже назначен на 30 июля.