Премьер-министр Греции объявил себя ответственным за природные пожары

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Как член правительства, Алексис Ципрас признает свою вину за разрушительное бедствие вокруг столицы. 27 июля он заявил об этом на тематическом заседании Кабинета министров.

 Премьер-министр решил не увиливать и признал себя политически ответственным за пожары, уничтожающие местность вокруг Афин. Он объявил, что готов отвечать перед министрами и народом Греции. По словам Алексиса Ципраса, такой поступок является закономерным для главы правительства и всех его членов.

Политик также обратился с предложением к своим подчиненным. Он призвал чиновников аналогичным образом принять ответственность за трагедию, невзирая на её тяжесть.

Положение в Греции катастрофическое и не имеющие аналогов в истории - за последние дни из-за природного катаклизма погибли 87 человек. Из-за этого в стране действует трехдневный траур. Прокуратура все ещё устанавливает причины происшествия. Тем временем в регионе Аттика ввели чрезвычайное положение.

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Автор - Александр Лубяной
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