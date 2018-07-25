Премьер-министр Греции объявил себя ответственным за природные пожары

Как член правительства, Алексис Ципрас признает свою вину за разрушительное бедствие вокруг столицы. 27 июля он заявил об этом на тематическом заседании Кабинета министров.

Премьер-министр решил не увиливать и признал себя политически ответственным за пожары, уничтожающие местность вокруг Афин. Он объявил, что готов отвечать перед министрами и народом Греции. По словам Алексиса Ципраса, такой поступок является закономерным для главы правительства и всех его членов.

Политик также обратился с предложением к своим подчиненным. Он призвал чиновников аналогичным образом принять ответственность за трагедию, невзирая на её тяжесть.

Положение в Греции катастрофическое и не имеющие аналогов в истории - за последние дни из-за природного катаклизма погибли 87 человек. Из-за этого в стране действует трехдневный траур. Прокуратура все ещё устанавливает причины происшествия. Тем временем в регионе Аттика ввели чрезвычайное положение.