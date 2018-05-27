В Петербурге под мостом с надписью «Газель не проедет» попала в ДТП 157-я «ГАЗель»

В Сети появилось сообщения, что «Мост глупости» забрал свою очередную жертву. У «ГАЗели» полностью снесло фургон.

«Мост глупости», находится в Санкт-Петербурге на улице Софийской. Несмотря на то, что на нем есть надпись «Газель не проедет», водители все равно решаются и раз за разом предпринимают неудачные попытки. Всего уже было 157 ДТП, в результате которых у машин сносило фургоны и борта. Это же случилось и с водителем «ГАЗели», от машины осталась только половина. Очевидец сфотографировал, как транспорт припарковался у обочины, а его детали остались лежать под мостом.

Такая невнимательность и уверенность в собственных силах уже не удивляет жителей. Водители вспоминают, что после 150-й жертвы «Моста глупости» на нем повесили яркий плакат и поставили рекламные щиты с фотографией сломанной «ГАЗели», однако это не помогает. Некоторые пользователи Сети предположили, что за рулем всегда находится один и тот же человек, которому нравится попадать в такие ситуации.