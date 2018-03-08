Невеста лишила жизни жениха за приглашение бывшей девушки на свадьбу

Жених в итоге скончался от ножевого ранения, а его возлюбленную задержали.

Когда пара из Лас-Вегаса уже составляла список гостей на бракосочетание, нужно было ещё соблюсти некоторые нюансы. Например, невеста должна была оформить развод с бывшим мужем. Однако это их не остановило от составления далеко идущих планов. Всё оборвалось, когда парень заговорил о приглашении одной особенной гостьи. Это была его бывшая девушка. Невесту настолько разозлило желание второй половинки, что она начала кричать, обвиняя в неверности.

В итоге дошло и до рукоприкладства. Молодой человек достал нож, угрожая жизни возлюбленной. Однако в ходе потасовки был лишён её сам. Сначала невеста не признавала свою вину, но когда её уже задержали, всё честно рассказала. Какой срок будет ожидать девушку, решит суд. Ранее было известно о случае в Пензенской области, когда невеста ударила жениха ножом за то, что он сравнил её с бывшей. Тогда молодой человек выжил.