В Петербурге задыхаются от канализационных стоков в ручье Горелый

Специалисты проверили источник и нашли серьезную опасность для экологической обстановки. Об этом 27 июля рассказала пресс-служба Росприроднадзора.

Жители Красногвардейского района Санкт-Петербурга буквально задыхаются от зловония, которые исходят из ручья Горелый. Один из горожан позвонил в профильное ведомство и пожаловался на возможное загрязнение водоема. Ведь помимо неприятного запаха вода в ручье имеет подозрительный темный оттенок.

Сотрудники Росприроднадзора пришли к выводу, что причиной запаха являются стоки нечистот из канализационного колодца одного из местных предприятий. Они предполагают, что источником является поликлиника №107. Эксперты обратились в районную администрацию, предупредили чиновников об угрозе загрязнения Охты и потребовали принять меры для устранения сброса отходов.