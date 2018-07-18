В Петербурге задыхаются от канализационных стоков в ручье Горелый

Сегодня, 17:21 \\ Происшествия

Специалисты проверили источник и нашли серьезную опасность для экологической обстановки. Об этом 27 июля рассказала пресс-служба Росприроднадзора.

 Жители Красногвардейского района Санкт-Петербурга буквально задыхаются от зловония, которые исходят из ручья Горелый. Один из горожан позвонил в профильное ведомство и пожаловался на возможное загрязнение водоема. Ведь помимо неприятного запаха вода в ручье имеет подозрительный темный оттенок.

Сотрудники Росприроднадзора пришли к выводу, что причиной запаха являются стоки нечистот из канализационного колодца одного из местных предприятий. Они предполагают, что источником является поликлиника №107. Эксперты обратились в районную администрацию, предупредили чиновников об угрозе загрязнения Охты и потребовали принять меры для устранения сброса отходов.

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Автор - Александр Лубяной
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