В Красноярске люди дышали формальдегидом из-за лесных пожаров

Сотрудниками Роспотребнадзора обнаружили превышение нормы вредных веществ в воздухе в Красноярске и области в целом. Такие показатели вызваны лесными пожарами.

Сегодня стало известно о том, что в Красноярском крае в результате проб воздуха было зафиксировано значительное превышение уровня концентрации вредных веществ. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Согласно сообщению, такие исследования были проведены по причине возникновения многочисленных лесных пожаров в этом регионе за последнее время. В частности, в городе Красноярск зафиксировали превышение концентрации формальдегида в 1,1 и до 1,7 раз.

Эксперты предупреждают местных жителей об опасности, которую несет с собой формальдегид. Отмечается, что это один из самых опасных ядов. Прежде всего, он поражает нервную систему и дыхательные пути.

Для того чтобы избежать такого воздействия, жителям Красноярска советуют как можно реже бывать на открытом воздухе, закрывать окна и двери в помещениях, а также максимально часто делать влажную уборку и употреблять простую питьевую воду.