В Дзержинске подросток изнасиловал школьницу

В Дзержинске за изнасилование несовершеннолетней судят студента местного колледжа.

Согласно информации правоохранительных органов, студент общался со школьницей в социальных сетях. Тогда, когда она праздновала свой день рождения, то он предложил ей встретиться по такому случаю. Девочка с радостью согласилась. Однако на самой прогулке парень отвел ее в местную зону отдыха, где напоил ее алкогольными напитками: спиртное он незаметно подливал в ее стакан. После этого, воспользовавшись ее слабостью, изнасиловал девочку.

Сотрудники полиции задержали правонарушителя, и нашли все доказательства его причастности. Однако сам студент своей вины не признает. Дело уже отправили в суд для дальнейшего рассмотрения.