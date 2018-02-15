В Киеве задержали радикалов во время Крестного хода

Во время Крестного хода в Киеве были задержаны участники запрещенной на территории РФ группировки.

Сегодня, 27 июля, стало известно о том, что в столице украины были найдены и задержаны участники экстремистской группировки «Братство»*, которая была образована Дмитрием Корчинским. Националисты участвовали в сегодняшнем Крестном ходу УПЦ МЦ по случаю 1030-летия крещения Руси. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Согласно сообщению, сотрудники правоохранительных органов окружили подозрительную группу лиц, которая шла в самом начале колонны. Некоторое время спустя полицейским удалось задержать мужчин неподалеку от здания правительства.

К провокационным действиям члены группировки прибегнуть не успели.

Напомним, что Дмитрий Корчинский является политическим деятелем и бывшим кандидатом на пост президента страны. В выборах 2004 года он занял десятое место.

*В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал «Братство» экстремистской группировкой, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.