в Череповце поймали уклониста-трансвестита

В Череповце была доставлена в полицию девушка, которая оказалась молодым человеком, уклоняющимся от армии.

Сегодня, 27 июля, стало известно о том, что в Вологодской области 22-летний житель города Череповец был задержан сотрудниками Росгвардии за то, что уклонялся от армейской службы, разгуливая в образе женщины. Об этом сообщается на сайте вневедомственной охраны Вологодской области.

Согласно сообщению, несколько дней назад поздно вечером сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на компанию молодых людей, среди которых была одна девушка. После того, как им была предъявлена просьба показать удостоверяющие личность документы, девушку забрали в местный отдел полиции, поскольку она не смогла сообщить свои личные данные.

В участке выяснилось, что эта молодая женщина на самом деле – двадцати двух летний уроженец города Вытегры, который в течение многих лет уклоняется от армейской службы.

Интересно, что молодой человек весьма старательно пытался выдать себя за представительницу противоположного пола, так как на нем были накладные ресницы. А на ногтях присутствовал яркий маникюр.

Напомним, что несколько дней назад в городе Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе двое молодых людей были отправлены под следствие из-за уклона от армейской службы.