Басманный суд заочно арестовал третьего обвиняемого в смерти пилота сбитого Су-25‍

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Все трое являются гражданами Сирийской Арабской Республики. 3 февраля 2018 года они сбили российский истребитель, чем повлекли смерть гражданина РФ, выполнявшего свое задание.

 Басманный суд в Москве заочно арестовал третьего обвиняемого в смерти пилота сбитого истребителя Су-25 майора Романа Филипова. Судья признала улики против гражданина Сирии достаточно весомыми, чтобы заключить его под стражу. Тем не менее, мужчина до сих пор не находится под стражей, как и двое других подозреваемых. Они находятся в международном розыске. Правоохранители обязаны доставить их в изоляторы при первой же встрече.

Филипов погиб в Сирии при выполнении военного задания. Его штурмовик Су-25 был сбит сирийскими повстанцами. Он сумел успешно катапультироваться, однако на земле его ждали враги. Когда они окружили его, он взорвал в своих руках гранату. Стоит отметить, что несколько дней назад в честь бойца открыли памятник в Краснодаре.

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Автор - Александра Ровер
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