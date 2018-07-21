На Байкале умер замдиректора АЭХК

Сегодня, 15:29 \\ Происшествия

В горах неподалеку от Байкала найдено тело погибшего заместителя директора АЭХК. Спасатели МЧС искали его в течение двух дней.

 Сегодня, 27 июля, стало известно о том, что погиб заместитель директора Ангарского электролизного химического комбината Вадим Кальк. Он разбился во время полета на дельтаплане в горах южного Прибайкалья. Об этом сообщают экстренные службы по Иркутской области.

Согласно сообщению, несколько дней назад Вадим Кальк отправился в полет на мотодельтаплане с озера Соболиное. Мужчина направлялся в сторону Байкала, но в один момент перестал выходить на связь. В течение двух дней его искали спасательные службы МЧС и многочисленные волонтеры.

Только сегодня мужчина был найден мертвым местными военными. Они приняли решение опуститься на вертолете к месту трагедии, чтобы посмотреть, что случилось с разбившимся дельтапланом. Тело мужчины доставляется в Иркутск.

Об этом трагическом событии было объявлено на официальном сайте предприятия, на котором работал Кальк.

Как выясняется, мужчина имел многолетний опыт в совершении полетов на данном транспортном средстве. И по случаю отпуска решил еще раз заняться этим видом деятельности.

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Автор - Кристина Мицкевич
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