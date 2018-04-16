Пожар повредил трансформатор и остановил работу вокзала в Париже

27 июля огонь вспыхнул на территории пригородной коммуны Исси-ле-Мулино. О последствия на странице в Twitter рассказала пресс-служба железнодорожной компании SNCF.

Пожар начался рядом со зданиями компаний Microsoft и Accor. Его причина пока не объявлена официально. Пожарные бригады коммуны эвакуировали около трех тысяч местных жителей.

Тем временем огонь добрался для подстанции электросетей Парижа и повредил трансформатор. В нескольких районах пропала электроэнергия. В результате аварии остановил работу столичный вокзал Монпарнас. Все поезда остановились. Из-за этого на неизвестный срок задерживаются рейсы в западные и юго-западные регионы Франции, включая курорты на берегу Атлантического океана.