Не ухаживала за собой: В Подмосковье священник зарезал жену в лесу

Мужчина служил как иерей в городе Дзержинском Московской области. В последнее время он часто упрекал жену, а она хотела развестись и даже пройти через обряд развенчивания, что категорически запрещено для служителей церкви.

Сотрудники Главного управления МВД по Московской области сообщают о случае, в ходе которого священник зарезал свою жену. Согласно данным, которые они предоставляют, он признал вину и даже назвал мотив: не ухаживала за собой. Тело молодой девушки, изувеченное семью ножевыми ранениями, нашли в лесу под Солнечногорском.

Мужчина пообещал супруге, что покажет ей какое-то особенное место. Пока они ехали в машине, девушка отправила матери сообщение со словами: "Он меня куда-то везет". После этого женщина пыталась дозвониться дочери, однако трубку та не взяла. Через несколько часов это сделал священник. Он ответил, что не знает, куда ушла его жена. Тогда ее мать обратилась в полицию.

Как выяснилось, уже давно в семье священника не было взаимопонимания. Он постоянно унижал жену за то, что та плохо за собой следит. В то же время, это не мешало ему пользоваться уважением в РПЦ и иногда даже помогать на службах патриарху Кириллу.