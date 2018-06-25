Основатель Papa John’s подал в суд на компанию после громкого скандала

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Основатель одной из самых известных сетей пиццерий после своего скандального увольнения из компании подал в суд на действующее руководство. Он заявляет о возможном заговоре.

 Сегодня, 27 июля, стало известно о том, что основатель одной из самых крупных американских сетей по производству пиццы Papa John's Джон Шнаттер, который недавно покинул свою компанию из-за скандала, теперь подал на нее в суд. Об этом сообщает американская телекомпания CNN.

Напомним, что некоторое время назад Джон Шнаттер был жестко раскритикован за произношение одного оскорбительного в Штатах слова, которое грубо называет афроамериканских жителей страны. Одних извинений со стороны бизнесмена было недостаточно, поэтому ему пришлось покинуть пост.

Сейчас же пятидесяти шестилетний бизнесмен подал иск в суд, утверждая, что он произнес такие оскорбительные слова не от себя лично, а в качестве примера слов других людей. К тому же, Шнаттер выдвинул заявление, что против него могли замышлять заговор в его же собственной компании.

Более точные материалы дела не сообщаются. Также остается неизвестным, потребовал ли бизнесмен какую-либо компенсацию.

Американская сеть закусочных Papa John’s была основана в 1984 году. Сейчас на планете открыто более пяти тысяч пиццерий, в том числе и в России.

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Автор - Кристина Мицкевич
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