Умер журналист Виталий Шенталинский, писавший о репрессированных авторах

Поэт и общественный деятель ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом 27 июля написала пресс-служба правозащитного общества "Мемориал".

Виталий Шенталинский в 1980-м году основал и возглавил специальную комиссию, которая добывала наследие репрессированных российских писателей. Журналист в период перестройки и гласности сумел проникнуть в архивы КГБ, где добыл информацию и рукописи многих авторов. Среди них: Максим Горький, Анна Ахматова и Михаил Булгаков. Писавший все тексты вручную, Виталий Шенталинский со временем получил возможность записывать прочитанное на диктофон и делать ксерокопии.

Обработанные произведения, которые советские спецслужбы пытались скрыть от широкой общественности, он издавал в различных журналах. В "Мемориале" отметили, что без его усилий многие работы грозили попросту исчезнуть из истории российской литературы. Сам Виталий Шенталинский тоже творил и оставил после себя более десятка книг и поэтических сборников. В качестве журналиста он работал корреспондентом журнала "Вокруг света" и редактором "Огонька" в рубрике "Хранить вечно".