Мать убитой и изнасилованной в Серпухове девочки из-за трагедии впала в кому

Сегодня, 13:44 \\ Происшествия

Сведения передал адвокат семьи Михаил Мушаилов. Также он сообщил, что ее состояние оценивается медиками как тяжелое.

 Стало известно, что сейчас происходит в семье мигрантов из Таджикистана, чью дочь накануне изнасиловал и жестоко убил житель города Серпухов. Как оказалось, ситуация крайне тяжелая. Мать убитой и изнасилованной пятилетней девочки из-за трагедии впала в кому.

Ее адвокат сообщил в СМИ, что и до того, как погибла ее дочь, она была в отчаянии, так как узнала о серьезном диагнозе другой дочери - у нее обнаружили ДЦП. Не оправившись от этого горя, женщина узнала о произошедшем. В результате от горя она впала в кому.

Сейчас она и ее муж находятся в Таджикистане. Они уехали на родину, чтобы похоронить пятилетнюю дочь. Адвокат ждет, что ее отец свяжется с ним, как только вместе с женой решится приехать обратно в Подмосковье.

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Автор - Александра Ровер
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